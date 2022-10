Novidade: dinheiro para quem tem nome sujo é liberado pela Caixa Econômica Federal

- Publicidade -

Bastante conhecido pelos brasileiros, o empréstimo Caixa Tem de até R$ 4,5 mil não é a única opção de crédito oferecida pela instituição que pode ser uma boa para quem quer valores para investir.

Existe uma modalidade que libera dinheiro para quem tem nome sujo.

Trata-se do empréstimo de até R$ 100 mil da Caixa. A proposta de crédito é pelo Penhor Caixa. Entretanto, para receber o valor via empréstimo, o cidadão deverá deixar um bem como garantia.

Negativados podem colocar canetas, joias, relógios e pratarias como garantia do empréstimo

Segundo as regras do Penhor Caixa, a quantia mínima para o crédito é de R$ 50 e a máxima é de R$ 100 mil. Essa quantia vai variar de acordo com objeto que será penhorado como garantia do empréstimo.

O que faz essa modalidade ser uma boa opção para negativados é que ela não estabelece nenhuma avaliação em instituições de crédito, como Serasa ou SPC. Portanto, veja abaixo os itens podem ser colocados como garantia.

Canetas de primeira linha;

Joias;

Relógios;

Pratarias;

Empréstimo para quem tem nome sujo: veja como solicitar

Antes de tudo, é necessário possuir um item que possa ser colocado como garantia. Caso tenha, diferentemente da solicitação do empréstimo Caixa Tem para pessoas físicas, o cidadão deve ir até uma agência da Caixa que ofereça a modalidade de crédito para negativados.

Dessa forma, o interessado deve levar carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço e o item escolhido como garantia. Assim que estiver na agência, o cidadão precisa informar que deseja contratar o Crédito Penhor Caixa.

No momento da contratação, serão definidas a quantidade de parcelas e a forma de pagamento. Para saber mais informações sobre o Penhor Caixa, os clientes devem acessar o site oficial do banco.

Fonte/ Portal seucreditodigital.com