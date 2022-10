Novas informações sobre o acidente que matou a mãe de Cesar Tralli

- Publicidade -

A mãe de Cesar Tralli, Edna Tralli, morreu em um trágico acidente de avião em São Paulo, no último domingo (09); o jornalista segue afastado do comando do “Jornal Hoje” e a nora, Ticiane Pinheiro, lamentou com uma homenagem emocionante nas redes sociais. Segundo o boletim de ocorrência, divulgado pelo site Notícias da TV, o acidente foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na Polícia Civil.

A aeronave foi encontrada boiando e com a parte da frente destruída. O piloto era o marido de Edna, Euclides Brosch, que tinha permissão para conduzir o veículo aéreo. De acordo com o boletim, o avião era de um modelo com capacidade para pousar na água e que comportava duas pessoas, um tripulante e um passageiro.

MORTE DE EDNA TRALLI: ACIDENTE SEGUE SOB INVESTIGAÇÃO

Ainda de acordo com o site Notícias da TV, a causa do acidente segue investigação pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que também investigou a queda do avião de Marília Mendonça. A principal suspeita é que a fatalidade tenha sido causado por falha humana ou por problemas técnicos; contratempos em decorrência do clima já estão descartados. Além disso, ainda não foi identificado se os documentos da aeronave estavam regulares.

Fonte: Purepeople