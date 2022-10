Nova cota do Rio Acre é positiva e ultrapassa 2 metros em Rio Branco

- Publicidade -

Depois de uma período de 49 dias, o Rio Acre apresentou uma elevação um pouco mais significativa e superou a marca de dois metros, na capital acreana, Rio Branco. O manancial chegou ao nível de 2,04 metros nesta quarta-feira, 05. Após o registro de 14 milímetros de chuva nessa terça, 04.

Desde o dia 15 de agosto, o rio estava abaixo dos dois metros, batendo cotas históricas, sendo que a menor delas foi no último domingo, 2, com 1,25 metro.

Em 14 de julho, o rio começou a ficar abaixo dos dois metros. Já no dia 13 de agosto, quase um mês depois, apresentou elevação e subiu para 2,20 metros, seguindo para 2,34 metros no dia 14, baixando para 2,02, no 15 do mesmo mês, que foi a última vez que esteve acima de dois metros na capital.

Apesar da elevação apresentada nesta quarta, o coordenador da Defesa Civil ,tenente-coronel Claudio Falcão, disse que a situação de crise ainda não foi superada.

“Infelizmente, a expectativa não é de ele continuar subindo. Mas, que volte a ficar abaixo de dois metros porque, de acordo com o nosso monitoramento da bacia, só temos elevação no dia de hoje em Rio Branco e Capixaba, Nos demais municípios, todos estão em decréscimo. Isso significa dizer que esse nível não deve se segurar por enquanto”, disse.

Falcão pontuou que há previsão de chuvas, mas que não devem ser significativas ainda para manter o nível do rio.

“A expectativa é que até o final de semana volte a ficar abaixo dos dois metros. E também só vamos melhorar depois dos 2,5 metros e ele permanecer. E isso não deve acontecer na primeira quinzena de outubro. Então, temos que esperar um pouco para isso. Até lá, seguimos em crise”, pontuou.

Fonte/ A Gazeta do Acre