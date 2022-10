Nota pública sobre a indisponibilidade do telefone 193 em Cruzeiro do Sul e adjacências

- Publicidade -

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, comunica à população do município de Cruzeiro do Sul e adjacências, que o telefone 193, do Corpo de Bombeiros Militar, está indisponível temporariamente na região.

E que por isso, os chamados de emergência para os serviços dos Bombeiros devem ser feitos para o telefone 190, do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

A causa foi um raio que atingiu a Rede Lógica do Ciosp de Cruzeiro do Sul, danificando diversos aparelhos do sistema e suspendendo temporariamente os serviços pelo 193. O problema já está sendo resolvido e, em breve, o serviço pelo 193 será restabelecido.

Atenciosamente,

Paulo Cézar Rocha do Santos

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre

Fonte: Agência do Acre