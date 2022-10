Nota 10: Primeira animação com protagonista ‘plus size’ é lançada pela Disney

- Publicidade -

Dedicada a apresentar maior representatividade em suas produções, a Disney+ lançou em sua plataforma uma animação com sua primeira protagonista feminina plus size.

Segundo informações da Glamour, reflexo é um curta-metragem sobre uma bailarina que luta contra seu próprio reflexo, superando a dúvida e o medo, canalizando sua força interior, graça e poder.

A produção, que traz o debate para temas importantes relacionados à aparência e foca na importância de canalizar sua própria identidade enquanto desenvolve e protege sua própria autoestima, faz parte do projeto Short Circuit, que apresenta uma série de filmes experimentais realizados por artistas da subdivisão de animações da empresa do Mickey Mouse.

Abaixo, confira um vídeo com algumas imagens dos curtas-metragens.

