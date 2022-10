Nos pênaltis, Tuna Luso elimina o Rio Branco da Copa Verde 2022

- Publicidade -

O Rio Branco está eliminado da Copa Verde 2022. Na noite desta quarta-feira (28), no estádio Florestão, a equipe acreana, após empate no tempo normal de partida contra o time paraense por 1 a 1, perdeu a classificação nas cobranças de pênaltis (5 a 4) para a Tuna Luso, do Pará.

Com a classificação assegurada às quartas-de-final, a Águia Guerreira vai encarar o São Raimundo/AM. O confronto ocorre na próxima semana, na cidade de Belém, do Pará.

Jogo

Rio Branco e Tuna Luso entraram em campo com muita disposição. O time paraense era mais incisivo e pressionava bem mais na busca de abrir o placar.

O Rio Branco respondeu bem após os 20 minutos. O meia-atacante Matheus Hassen recebeu assistência na frente do goleiro Agenor, mas chutou em cima do goleiro.

A partida seguiu com o Rio Branco com mais posse de bola, mas com muitas dificuldades de criar oportunidades de gols. Numa bola parada do atacante estrelado Chico, aos 34 minutos, o goleiro Agenor espalmou para escanteio.

A Tuna respondeu aos 44 minutos. A bola foi lançada da área estrelada. O goleiro Ramon não conseguiu segurar a bola e soltou nos pés do atacante Marlyson, esse não perdoando e abrindo o placar.

Nos acréscimos, aos 47 minutos, o meia Ciel cobrou falta na área da Tuna Luso. A bola viajou e grandalhão Bebê aparece por trás da defesa e testou para deixar tudo igual no placar.

Paraense pressionam

Na etapa complementar, o time paraense começou o jogo na busca do gol e quase voltou a ficar novamente na frente do placar, após bola desviada no zagueiro Reginaldo e salva com os pés do goleiro Ramon.

Melhor postada em campo, a Tuna ameaçava o gol estrelado e o goleiro Ramon realizou, pelo menos, duas grandes defesas para evitar à queda da sua baliza.

Pênaltis

Nas cobranças, o time paraense mostrou eficiência e venceu por 5 a 4. O zagueiro Bebê, que havia empatado a partida para o Estrelão, acertou sua cobrança na trave na última batida dos donos da casa, enquanto Fabinho fechou a série da Tuna Luso com 100% de aproveitamento garantindo a classificação.

Acre News/ Na Marca do Cal