Nos pênaltis, Flamengo vence Corinthians e conquista o título da Copa do Brasil 2022

Campeão em 1990, 2006, 2013 e agora 2022. O Flamengo é tetra-campeão da Copa do Brasil ao vencer nos pênaltis o Corinthians nesta quarta-feira (20), no Maracanã. Conquista nos pênaltis após o empate no tempo normal pelo placar de 1 a 1. A partida teve uma arrecadação de R$ 11,1 milhões com um público de 68.097 torcedores.

Pedro abriu o marcador para o Flamengo aos 6 minutos de jogo. Na etapa final o Corinthians empatou aos 36 minutos com Giuliano. Nos pênaltis o time paulista chegou a ficar em vantagem com Filipe Luís chutando e o goleiro Cássio defendendo. Porém Fagner e Matheus Vital desperdiçaram suas cobranças e o rubro-negro carioca levou a melhor – 6×5.

O lateral direito Rodinei converteu o último pênalti da decisão: “Nosso time mereceu. Foi um jogo muito difícil, mas a nação merece ser coroada com esse título. Quando fiz o gol não sabia o que fazer. Saí correndo parecendo um maluco”.

O Flamengo com o título conquistou uma premiação total de R$ 76,8 milhões na Copa do Brasil. O Corinthians com o vice-campeonato ganhou R$ 41,8 milhões.

Ficha Técnica – Flamengo 1 (6) x (5) 1 Corinthians

Local – Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro – Wilton Pereira Sampaio (FIFA – GO)

Flamengo – Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia (Fabrício Bruno), Éverton Ribeiro, Vidal (Matheuzinho) e Arrascaeta (Victor Hugo); Gabriel Barbosa e Pedro (Everton Cebolinha). Téc. Dorival Junior.

Corinthians – Cássio; Balbuena, Gil e Fábio Santos; Fagner, Du Queiroz (Giuliano), Fausto Vera (Maycon), Renato Augusto e Lucas Piton (Adson, depois Gustavo Silva); Yuri Alberto e Róger Guedes (Mateus Vital). Téc. Vitor Pereira.