Noivo viraliza ao se levantar da cadeira de rodas para dançar com a noiva no casamento

- Publicidade -

Um noivo que sofre de uma condição cerebral rara, conseguiu levantar pela primeira vez, para fazer a primeira dança com a esposa no casamento deles. O momento teve como trilha sonora a música do cantor Ed Sheeran, “Thinking Out Loud”. O vídeo acabou viralizando no Tik Tok, onde , o norte-americano Manasseh Carthron de 38 anos, é visto se levantando da cadeira de rodas para dançar, no ombro da esposa dele, Kolbyann.

Manasseh Carthron tem uma condição cerebral chamada Malformação de Arnold Chiari (ACM), que lhe causa problemas substanciais de equilíbrio e mobilidade.“Tudo o que eu queria fazer era dar à minha esposa uma bela lembrança do nosso casamento que não envolvesse eu estar em uma cadeira de rodas”, disse ele segundo informações do portal ‘’Só Boa Notícia’.

Os dois são amigos de infância e estão juntos há cerca de 12 anos. O pedido de casamento veio em 2021, no dia dos namorados em 2021 e foi feito pelo Manasseh. A cerimônia foi realizada no dia 05 de março e o casamento aconteceu no dia 5 de março na Califórnia.

Mesmo com a doença, ele luta para ter qualidade de vida e já chegou a passar por várias cirurgias. Para que a dança acontecesse, ele passou meses fazendo fisioterapia para esse grande momento e vencendo a si mesmo, tudo por amor. Antes do momento especial, relatou ter receio de dançar com a esposa , porque tinha medo de escorregar na frente de amigos e familiares.