No Segundo Distrito, dupla armada atira em trabalhador no bairro Canaã

O ajudante de pedreiro identificado por Joigleison Silva do Nascimento, de 34 anos, quase morreu durante uma tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Canaã, na rua Durval Camilo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A vítima teria passado o dia todo trabalhando em uma obra como ajudante de pedreiro, e no final da tarde retornou para sua residência. Por volta das 20h, o homem decidiu sair para fazer um lanche, pegou a bicicleta e saiu de casa em direção ao estabelecimento.

Após fazer a refeição, Joigleison pegou a bike e saiu para retornar para casa, quando um veículo modelo Gol prata passou pelo homem, mas a frente, o carro parou e dois homens armados desceram e caminharam em direção á vítima e pronunciaram um nome, quando o rapaz olhou para trás, os atiradores iniciaram os disparos de arma de fogo.

Para tentar se salvar, a vítima soltou a bicicleta e saiu correndo, entrando em um terreno baldio, onde caiu já ferido. Os criminosos, após a ação, entraram no veículo e fugiram do local.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou imediatamente uma ambulância de suporte avançado (01), para atender a ocorrência e prestar os primeiros socorros a vítima.

Ao chegar, os paramédicos fizeram uma avaliação inicial, estabilizaram o quadro clínico da vítima, e, em seguida, encaminhou ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde gravíssimo.

Segundo a médica do Samu, o paciente foi atingido por cinco tiros, dois deles na coxa esquerda, um tiro no pé direito, um, no abdômen e um, nas costas, próximo a lombar. Ainda segundo a médica, Joigleison foi entregue no setor de trauma, e encaminhado diretamente para o centro cirúrgico.

Uma guarnição do 2.° Batalhão de Polícia Militar esteve no local, realizaram algumas buscas nas regiões próximas, mas até o momento ninguém foi preso.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).