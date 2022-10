No Rio Grande do Sul, escola de Cruzeiro do Sul participará de evento de ciência e tecnologia

A Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec) é uma feira realizada anualmente pela Fundação Liberato de ensino, em Novo Hamburgo (RS). No evento, são apresentados projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento humano, realizados por jovens cientistas desde a educação infantil até o ensino médio, incluindo a educação profissional técnica de nível médio. Alunos de todo o Brasil podem se inscrever e participar do evento.

Assim, dois alunos da Escola Dom Henrique Ruth, Ashley Aylana Andrade e Jeftér Lucca Tomé, foram desafiados pelo diretor Jair Costa a desenvolver um projeto de ciências ambientais e se inscrever na 37° edição da Mostratec. Este ano, o evento será realizado nos dias 25, 26 e 27 de outubro, e os alunos apresentarão a sua pesquisa no local.

Para o professor Adones Lima que orientou os alunos, essa é a maior feira da América Latina em termos de pesquisa para os alunos do ensino fundamental e médio. “Com essa ida para a feira estamos mostrando que nosso estado também realiza pesquisas importantes”, pontuou o professor.

Jeftér Tomé disse estar com muita expectativa para a mostra, onde terá, junto a Ashley Andrade, a oportunidade de expor a pesquisa da dupla para o Brasil e o mundo. “A nossa problemática definida é de que existem evidências das mudanças climáticas que estão ocorrendo na Amazônia. Analisamos dados entre 2005 e 2021”, contou.

A pesquisa dos estudantes demorou cerca de dois meses para ser concluída. Ashley Andrade se diz bastante ansiosa para apresentar o trabalho aos avaliadores: “A gente conseguiu sim abraçar esse tema e concluir tudo que tínhamos que fazer”.

De acordo com informações de Jair Costa, a Escola Dom Henrique Ruth conseguiu o credenciamento para ir como finalista à Mostratec a partir da Expociência, um projeto de incentivo da própria escola.

“O governo, por meio da Secretaria de Estado de Educação, também está nos apoiando, oferecendo estadia, passagem, alimentação e dando todo o suporte. É importante não só para os alunos, mas para o estado mostrar que aqui também desenvolvemos pesquisa nessa área tão importante”, destacou.

