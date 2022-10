No município do Bujari Governo trabalha para garantir o abastecimento de água

O governo do Estado, por meio do Saneacre, decidiu nesta quarta-feira, 19, aumentar o número de carros-pipa que reforçam o abastecimento de água no município de Bujari. O objetivo é continuar garantindo a distribuição de água na área urbana do município, que tem sido prejudicado por causa da crise hídrica.

Há cerca de três semanas, quando o nível do reservatório de água bruta (açude) que abastece a cidade estava bem abaixo do ideal, a primeira medida foi deslocar sete caminhões-pipa para reforçar o abastecimento da cidade. Com o apoio das equipes do Centro Integrado de Operações Aéreas do Estado (Ciopaer), a diretoria e equipe técnica do Saneacre realizaram sobrevoo na região, com o objetivo de mapear fontes alternativas.

A estrutura foi adaptada para captar água da fonte localizada e, com os carros-pipa reforçando, o problema foi amenizado. Mas a nova fonte também secou e os sete pipas que estão no Bujari já não estão dando conta. “Por isso, hoje, já estamos realocando todos os pipa a serviço do Saneacre no estado para atender essa ação emergencial no Bujari”, informou o presidente da autarquia estadual responsável pelos serviços de abastecimento de água no interior do Acre, Ítalo Lopes.

Fonte: Agência do Acre