No interior, Corpo de Bombeiros realizam buscando a homem que desapareceu no Rio Purus

Na tarde deste sábado, 22, um morador da Comunidade São José, identificado pelo nome de Antônio Gomes da Silva, de 32 anos de idade, conhecido por ‘Louro’, caiu no leito do Rio Purus, em Sena Madureira, interior do Acre, e desapareceu.

De acordo com informações, a fatalidade aconteceu porque Antônio sofria de epilepsia e supostamente teve convulsões por conta da doença, não conseguindo emergir das águas turvas do manancial.

Moradores da região iniciaram as buscas enquanto aguardavam a chegada de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar, que chegaram a região nas primeiras deste domingo, 23 e iniciaram as buscas em locais mais profundos, enquanto outra equipe busca em locais próximos a superfície e margem dos barracos.

Segundo o Corpo de Bombeiros e pescadores da região, por conta das chuvas do período de inverno, o leito do Rio ganhou volume, o que dificulta localizar o corpo da vítima. As buscas devem se estender até a localização e resgate da vítima, se o tempo continuar favorável, ou seja, sem chuva na região.

A Gazeta do Acre