No interior, carro de colono pega fogo e motorista sai ferido

Um motorista não identificado passou momentos de muita tensão e aflição, na tarde deste feriado, quarta-feira, 12, em um ramal que tem como acesso, a Estrada da Borracha, no município de Xapuri, interior do Acre.

Conforme informações do próprio motorista, ele seguia em direção a Estrada da Borracha, quando percebeu que o motor do veículo estava super aquecido, e logo em seguida as chamas começaram a consumir o carro. Tudo foi muito rápido, e o condutor do veículo ainda se feriu antes de sair do automóvel.

Pessoas que passavam no local, acionaram o Corpo de Bombeiros, que de pronto, já deslocou uma viatura para o local da ocorrência. Chegando, os militares se depararam com o veículo totalmente consumido pelas chamas. Rapidamente iniciou o combate ao fogo, que logo foi controlado pela equipe do 8° Batalhão do Corpo de Bombeiros.

Com as chamas apagadas, o que restou foi somente a lataria do veículo. O motorista foi socorrido e levado ao Hospital Epaminondas Jácome, onde deu entrada, recebeu os atendimentos e em seguida ficou em observação.

O Laudo do Corpo de Bombeiros indicará o real motivo do início das chamas, o que causou o incêndio. Tudo será explicado após o veículo passar por uma perícia.

Fotos e informações cedidas por Alexandre Lima/O Alto Acre