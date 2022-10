No Flow Podcast, Lula supera 1 milhão de espectadores e bate recorde de Bolsonaro

A entrevista do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Flow Podcast nesta terça-feira (18) superou a marca de um milhão de espectadores simultâneos e bateu o recorde do canal.

Até então, o episódio com o maior número de espectadores simultâneos havia sido com Jair Bolsonaro (PL), em 8 de agosto. A participação do presidente teve um pico de audiência de 573 mil pessoas. Ele falou por mais de cinco horas.

Segundo nota do Flow Podcast, em 13 minutos de entrevista, o programa já contava com 600 mil espectadores, e que na primeira hora, a transmissão alcançou o um milhão simultâneos. O episódio durou cerca de duas horas.

Em dezembro de 2021, Lula havia participado do Podpah, concorrente do Flow, e havia conquistado 292 mil espectadores simultâneos, segundo o jornal Estado de São Paulo.

Fonte: CNN Brasil