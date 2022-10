No Florestão, Galvez e Assermurb decidem Estadual Feminino

- Publicidade -

Galvez e Assermurb decidem nesta segunda, dia 10, no Florestão, o título do Campeonato Estadual Feminino. As duas equipes entram em campo sem vantagem e se o jogo terminar empatado, o campeão 2022 vai ser conhecido nas cobranças de penalidades.

Galvez em crise

O Galvez, campeão do primeiro turno, chega para decisão com todas as titulares, mas em crise fora do gramado. O trabalho o técnico Wemerson Rambinho “recebeu o tradicional fogo amigo” e isso mexeu bastante contra a estrutura da equipe.

“Realizamos ajustes na equipe para tentar. Essa é a prioridade”, disse o treinador.

Assermurb confiante

A Assermurb ainda não perdeu para o Galvez na atual temporada e isso torna a equipe favorita para a grande final.

A atacante Jaque, artilheira do Estadual com 25 gols, evita falar em favoritismo.

“Teremos uma grande decisão. Precisamos fazer uma grande partida para conquistarmos o título”, comentou a artilheira.

Trio de arbitragem

Alberto Júnior apita Galvez e Assermurb. Ele terá como auxiliares Rener Santos e Jean Carlos.

