No Centro, Hotel Loureiro tem principio de incêndio em um dos andares e assusta hóspedes

Um princípio de incêndio foi registrado no Hotel Loureiro, na tarde desta segunda-feira, 17, na rua Marechal Deodoro, região Central de Rio Branco.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um dos andares do hotel, começou apresentar focos de incêndio e pequenas explosões no sistema da rede de energia solar.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o exato momento que o fogo e a fumaça começou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre atendeu a ocorrência e enviou as guarnições de combate a incêndio do 1°Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal e Urbano. Os militares de pronto, identificaram o local que estava ocasionando o pequeno incêndio, se tratava de uma pane no sistema solar da edificação. Os próprios funcionários do prédio já teria abafado as chamas, usando extintores disponíveis no hotel.

Uma equipe do CBMAC permaneceu no local, onde fez uma vistoria e constatou que estava tudo controlado, sem risco de novos focos. O técnico da empresa, responsável pela instalação do equipamento, foi chamado e se deslocou até o local, para verificar o ocorrido.

Veja o vídeo: