No Bujari: Criminosos que invadiram casa de policial são presos pela polícia

Os assaltantes que invadiram a casa de um Policial Militar e fez toda a família do PM refém na noite do último sábado, foram capturados pelas forças policiais neste domingo, 16.

Uma mega operação foi montada envolvendo o Giro, Rotam, Comando de Choque, Coe, Patrulhamento Rural do 1°BPM, Gpoe e o monitoramento da Polícia Penal e mais o apoio das guarnições da jurisdição do município do Bujari, onde a ocorrência foi registrada.

Segundo a PM, os quatro homens e um adolescente, de 17 anos, foram presos, após tentarem sair do município durante a madrugada, quando uma guarnição avistou o veículo e deu ordem de parada que não foi obedecida pelos criminosos, dando início a uma perseguição policial.

Ao perceberem que seriam alcançados pelos militares, o grupo criminoso jogou a arma que teria sido roubada pela janela do veículo. Logo em seguida, a guarnição conseguiu interceptar o veículo e prendeu todos os ocupantes e apreendeu todas as armas usadas no crime, que estavam no carro, inclusive a do policial. Os presos são: Gabriel, Paulo, Jarbas, uma mulher que não foi identificada e o adolescente.

Todos os presos e apreendido foram encaminhados a Delegacia Central de Flagrantes – Defla, onde ficarão a disposição da justiça.