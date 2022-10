No Brasil, primeira fábrica de hidrogênio verde é anunciada pela UNIGEL

Com investimento previsto de US$ 120 milhões, a fábrica de hidrogênio verde anunciada pela UNIGEL vai começar a produzir o insumo em 2023.

Segundo a empresa, a capacidade de produção da unidade, que começou a ser construída em Camaçari, na Bahia, será de 10 mil toneladas anuais, que serão convertidas em 60 mil toneladas de amônia verde.

A partir de 2025, a UNIGEL planeja atingir 40 mil toneladas de hidrogênio verde, que também serão convertidos em amônia verde (240 mil toneladas).

A amônia vem sendo considerada a forma mais econômica de armazenar e transportar o hidrogênio verde, mas também pode ser utilizada em outras aplicações, como a produção de fertilizantes ou combustível para navegação.

Hidrogênio verde será produzido a partir de energia eólica

Vale destacar que a Unigel já é a maior produtora nacional de amônia tradicional, produzida a partir de combustíveis fósseis. Mas no caso do hidrogênio verde, a empresa usará energia eólica, fornecida pela Casa dos Ventos. O contrato entre ambas, com vigência de vinte anos, foi formalizado em setembro do ano passado.

Conforme reportagem do Capital Reset, a Unigel já declarou que a maior parte da produção de amônia será destinada à exportação, embora um cliente do setor de navegação já tenha apresentado proposta de compra integral da amônia verde.

Fonte/ Portal alemdaenergia.engie.com