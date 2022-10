No Acre, militância pró-Bolsonaro do PL não irá se reunir para acompanhar apuração

- Publicidade -

No próximo domingo (30), os brasileiros voltam às urnas para escolher o novo presidente do país pelos próximos quatro anos.

Na maioria das cidades, os militantes vão se reunir para acompanharem juntos a apuração dos votos que inicia logo após o fechamento das urnas que, no Acre, ocorre às 15 horas – a partir da unificação de horário proposta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A expectativa do órgao é que às 18h30, horário do Acre, os brasileiros já saibam se o presidente Jair Bolsonaro (Partido Liberal) permanece no cargo ou se passará a faixa a Lula (PT) no dia 1 de janeiro de 2023.

O presidente do PL no Acre, Edson Siqueira, informou que a militância pró-Bolsonaro não vai se reunir para acompanhar a apuração, mas em uma eventual vitória,”a ideia é ir para a frente do Palácio, local tradicional das comemorações”, disse.

Como bem disse Siqueira, essa é de fato a tradição e, se Lula for eleito, os militantes também devem sair da sede do PT, onde estarão acompanhando a apuração, até o local.

Contilnet