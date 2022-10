No Acre invasor de terra é investigado por morte de empresário encontrado em cova

A investigação do caso do empresário encontrado em cova continua sendo realizada pela Polícia Civil do Acre (PCAC), desde a última sexta-feira (7), quando o corpo do proprietário de terras Ednei Targa, de 49 anos, foi encontrado dentro de uma cova rasa, no bairro da Paz, em Rio Branco.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, Ednei era proprietário de terras no município de Acrelândia, no interior do Acre, que após ter sido invadida, o empresário foi à Justiça, requereu a reintegração de posse e os invasores foram retirados das terras.

A Polícia Civil investiga a possibilidade da relação do crime com uma das pessoas que invadiram a propriedade.

Até o momento, 7 pessoas foram presas e ainda há outras sendo investigadas, que estão se apresentando para a Justiça para serem responsabilizadas pelo crime. Além disso, a investigação aguarda o laudo cadavérico, que aponta a causa da morte.

Entenda o caso

O corpo do proprietário de terras Ednei Targa, de 49 anos, foi encontrado dentro de uma cova rasa na manhã desta sexta-feira (7), em um terreno na rua Mâncio Lima, no bairro da Paz, área periférica de Rio Branco.

Na noite do sábado (1), quando a vítima chegou em casa, viu a esposa rendida e o filho do casal, que é uma criança, deitados no chão. Três criminosos encapuzados renderam Ednei e colocaram dentro do carro da vítima, modelo Strada de cor vermelho, e disseram que iriam soltar o homem em um ramal. O veículo Strada foi encontrado no domingo (2), ao lado da Escola Maria Angélica, em um terreno baldio.

A família de Ednei chegou a prestar queixa no município de Acrelândia e o caso foi investigado pela Delegacia Especializada em Investigação Criminal (DEIC). Os supostos sequestradores ainda chegaram a pedir um resgate de R$ 2 milhões, mas a família não tinha para pagar.

Fonte: Contilnet