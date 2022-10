No Acre, deputados votam a favor da PL que criminaliza pesquisas eleitorais

Foi aprovado na noite desta terça-feira, 18, a urgência do projeto de lei que visa criminalizar os institutos de pesquisas eleitorais quando os resultados de levantamentos não forem similares aos das urnas. O PL 96, de 2011, de autoria do deputado Rubens Bueno, foi aprovado por 295 votos a 120, com apenas uma abstenção.

Seis dos oito deputados federais do Acre votaram favorável. Votaram pela criminalização (sim): Mara Rocha, Antônia Lúcia, Vanda Milani, Flaviano Melo, Jéssica Sales e Jesus Sérgio. Votaram contra a criminalização (não): Léo de Brito e Perpétua Almeida.

Com isso, o texto não precisa passar pelas comissões da Casa e já pode ter o mérito analisado diretamente pelos deputados.

Os institutos entraram na mira dos deputados após o 1º turno das eleições quando houve uma grande diferença entre os resultados das pesquisas e os resultados das urnas.

AcreNews