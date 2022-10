No Acre 588 mil eleitores vão as urnas em novo horário de votação

- Publicidade -

O acreano teve de se acostumar com o novo horário.

Quem foi votar pela manhã e mora na zona rural de Rio Branco teve que se acordar as 4 horas da manhã. Já que as votações teve início às 6 e termina as 15 horas.

O Tribunal Superior Eleitora (TSE) decidiu unificar o horário de votação em relação ao fuso de Brasília. Com isso, o Acre que possui 588 mil eleitores, e tem fuso de duas horas em relação a capital federal, teve de antecipar o pleito.

O principal objetivo do TSE com a mudança no horário de votação é para que a apuração seja feita em tempo real e divulgada em sua totalidade.