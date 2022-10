Nível de rio no Acre sobe de uma vez e quase cobre ponte no interior: “Repiquete”

- Publicidade -

O nível das águas do rio Caeté, em Sena Madureira, subiu repentinamente ao longo desta semana em função das chuvas que vêm atingindo a região. Com isso, a ponte de madeira da comunidade Boca do Caeté quase foi coberta pelas águas.

Quem passa pelo local pode constatar um grande volume de balseiro empancado na ponte. “O rio estava muito seco, mas em pouco tempo seu índice aumentou consideravelmente. Ainda bem que não chegou a cobrir a ponte porque ela é de grande utilidade para a nossa comunidade”, comentou o morador Francisco Lima.

A cheia se deu não somente no Caeté, mas também em outros rios do município.

Contilnet