“Ninguém gosta de você”, dispara Danilo Gentili nas redes sociais ao atacar Felipe Neto

O Youtube Felipe Neto foi atacado pelo apresentador do SBT após falar sobre sua dificuldade de saber quem realmente gosta dele. A princípio, Danilo Gentili e Felipe Neto vivem uma verdadeira guerra fria a muito tempo, e o motivo para a briga do momento foi uma pergunta respondida por Felipe em seu Instagram. Em seus stories do Instagram, ele abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os fãs. “Qual a maior vantagem de ser rico? E a maior desvantagem?”, perguntou um seguidor.

Onde o mesmo respondeu: “Vantagem: conforto. Desvantagem: não saber se quem se aproxima gosta de fato de você”. Isso foi o bastante para Danilo Gentile opinar sobre as respostas dadas por Felipe Neto.

O apresentador do The Noite usou seu Twitter para realizar criticas ao youtuber. Danilo, em um tom de deboche comentou: “Mas @felipeneto, uma coisa devo dar o braço a torcer pra você, meu amigo. Sendo rico ou pobre você sabe muito bem quem gosta de você: ninguém”.

Suas críticas ao influencer seguiram pelos comentários da publicação. O Youtuber Peter Jordan respondeu Danilo falando que isso não tem a ver com dinheiro. Tenho dinheiro e amigos de verdade”, e Danilo retrucou: “Ah sim, claro, mas isso é só porque você não é o o Felipe Neto”.

Ocasionalmente os dois sempre demostraram publicamente não se gostarem. O youtuber e o contratado do SBT possuem uma lista extensa extensa de confusões e brigas que se envolveram nos últimos meses.