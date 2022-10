Neymar está convencido que Mbappé “pediu sua cabeça” no PSG

- Publicidade -

Após a notícia de que Mbappé se sente “traído” pelo PSG e deseja sair do clube, o jornal Le Parisien deu detalhes sobre a crise nos bastidores da equipe.

De acordo com o diário, foi prometido a Mbappé a contratação de um autêntico camisa 9 para atuar ao seu lado, nome que seria o de Robert Lewandowski, hoje no Barcelona. Com a chegada do polonês, Neymar seria negociado por ocupar o mesmo espaço no campo de Kylian.

O Le Parisien revela que a ordem de negociar o brasileiro partiu do Catar, dono do PSG. Porém, nenhum negócio para o camisa 10 foi encontrado. Neymar chegou a ser oferecido ao Manchester City, que recusou a transferência.

Luis Campos, contratado após a saída de Leonardo para ser o diretor esportivo do time, também não se opunha à saída de Neymar por entender que ele ocupava a mesma posição que Mbappé em campo.

O brasileiro acabou ficando e, segundo o Le Parisien, está convencido que Mbappé pediu sua saída do clube. A tensão entre ambos na atual temporada é evidente, embora ambos procurem não criar conflitos no dia a dia.

Além da questão com seus companheiros, Mbappé também tem observações sobre o trabalho do técnico Galtier. O jogador prefere um esquema com outro atacante para atuar ao seu lado, um 4-4-2, e não o atual, com três zagueiros.0

Metrópoles