Neymar é criticado por portal espanhol por apoiar Bolsonaro: ‘Hipocrisia’

Neymar fez coreografia apoiando Bolsonaro

“É verdade que é a sociedade que divinizou e refere-se a futebolistas que muitas vezes não são os mais preparados nem os mais conscientes da realidade, mas seria desejável um pouco mais de responsabilidade ou, pelo menos, um pouco mais de consistência e menos hipocrisia”, concluiu o portal.

O jogador publicou em seu TikTok um vídeo dançando uma música de campanha do atual presidente. Com 43,2% dos votos, o candidato a reeleição pelo Partido Liberal teve mais de 51 milhões de votos e disputará o 2º turno com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores.

A decisão de Neymar, no entanto, pode ter causado um desconforto com outros jogadores que vão disputar o mundial, em novembro deste ano. Isso porque, segundo o “Portal Rap Mais”, eles teriam feito um acordo para não falarem sobre o assunto, com a intenção de não causar intriga antes da Copa do Catar.

Afinidade entre Neymar e Bolsonaro

Na quarta-feira (28), antes de Neymar declarar apoio abertamente, o presidente visitou o Instituto Neymar Jr., em Praia Grande-SP. O atacante da Seleção agradeceu, em vídeo, a presença do político e de sua mulher, Michelle.

“Fala Presidente Bolsonaro, Tarcísio, Michelle. Estou passando para agradecer a visita ilustre de vocês. Queria muito estar junto, mas infelizmente estou longe. Na próxima vez estarei junto”, disse Neymar.

Estado de Minas