Ney Amorim vota no São José na companhia dos três filhos

O candidato ao Senado Ney Amorim (Podemos) votou às 9h10, na seção 161 do Instituto São José, no centro de Rio Branco, neste domingo, 2. Num clima de muita tranquilidade, Ney chegou acompanhado dos filhos Junior Amorim, Vitória e João Vitor, cumprimentou alguns eleitores das seções do local, técnicos e mesários voluntários do TRE/AC e fez questão de esperar a sua vez para votar.

Na saída, concedeu entrevista à imprensa, afirmando da sua alegria de ter conversado com as pessoas e rodado todo o estado, ao lado do governador Gladson Cameli, ao longo desta campanha de 30 dias.

“Foi uma campanha muito rápida. Eu não tive uma pré-campanha pra senador. Nós éramos candidatos a deputado federal e depois, mudamos para senador da República. Mas quero agradecer muito o povo do nosso estado. Nestes 30 dias que eu rodei o Acre, que eu conversei com as pessoas, me alegrou muito o coração”, afirmou o candidato.

Segundo ele, “foi muito bom rever amigos, ter o abraço das pessoas à nossa candidatura a senador e à candidatura do nosso governador Gladson Cameli”.

Sobre as candidaturas majoritárias da coligação ‘Avançar pra Fazer Mais’, da qual ele faz parte, Ney Amorim demonstrou otimismo.

“O povo do Acre aprovou esse projeto e vai referendar isso hoje nas urnas. Gladson, se Deus quiser, será reeleito no primeiro turno, e nós chegaremos ao mandato de Senador da República pra trabalhar em conjunto com o nosso governador na melhoria da qualidade de vida do povo do nosso estado. Pra poder fazer mais na infraestrutura, pra fazer mais em Educação, na Segurança Pública e na geração e emprego e renda”, acrescentou o candidato do governador Gladson Cameli.

Ney ressaltou ainda que o momento é de muita alegria, por ter depositado o voto nas urnas e que “agora é aguardar, ter fé em Deus e Ele sabe de todas as coisas”.

“Ao final que saia de tudo isso o melhor resultado pro povo do nosso estado para que o Acre continue se desenvolvendo”, finalizou Ney Amorim.