Neste final de semana, Band exibe GP dos Estados Unidos e rodada dupla da Stock Car

A Band apresenta neste domingo (23), às 15h30, o Grande Prêmio dos Estados Unidos, 19ª etapa da temporada 2022 de Fórmula 1. A prova será realizada em 56 voltas no circuito das Américas, que tem um traçado de 5,513 km. A narração é de Sergio Mauricio, com comentários de Reginaldo Leme e Max Wilson, e reportagem de Mariana Becker.

Na BandNews FM, o início da transmissão está marcado para 15h20, com narração de Odinei Edson e comentários de Alessandra Alves, Luís Fernando Ramos, Castilho de Andrade e Yuri Queiroga. O mundial também vai ao ar pelo Band.com.br e pelo aplicativo Bandplay.

A partir das 14h de sábado e às 13h de domingo, a Stock Car Pro Series regressa ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, para as 10ª e 11ª etapas do calendário. Luc Monteiro narra a disputa, com comentários de Felipe Giaffone e reportagem de Thiago Fagnani. A competição contará com duas corridas no sábado no circuito misto, e duas no domingo no anel externo.

Gabriel Casagrande ocupa a liderança do ranking com 259 pontos, seguido por Daniel Serra, que contabiliza 241. Rubens Barrichello aparece na terceira colocação com 239 pontos.