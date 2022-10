Neste domingo, mais de 588,4 mil eleitores acreanos que estão aptos a votar irão ás urnas

- Publicidade -

A maior manifestação de cidadania ocorre neste domingo, 2 de outubro, quando os eleitores vão escolher os seus representante pelos próximos quatro anos. E, no Acre, 588.433 acreanos estão aptos a votar, devem ir às urnas aol londo do dia.

Na votação, o eleitor vai ter que escolher o próximo presidente da República, governador, um Senador, deputados estaduais e deputados federais.

No Acre, a votação ocorre em 720 locais diferentes, com 2.280 seções eleitorais, nos 22 municípios. Neste ano, a votação no estado passou por uma mudança e ocorre no período de 6h às15h, simultâneo com o horário de Brasília.

Para ter direito a votar é preciso estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, que pode ser conferida pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou por meio do aplicativo e-Título. Quem está com o título eleitoral regular, mas ainda não fez a biometria, pode votar normalmente.

Veja algumas informações que você precisa saber sobre as eleições no Acre:

O que é preciso para votar

Para votar, o cidadão deve levar o título e um documento de identificação com foto, como carteira de identidade, passaporte, carteira profissional, certificado de reservista, carteira de trabalho ou motorista.

Quem deve votar e qum não é obrigado

De acordo com a legislação, todo cidadão brasileiro nato ou naturalizado e alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos, é obrigado a votar.

O voto é facultativo, ou seja, não obrigatório, para jovens com 16 e 17 anos, idosos com mais de 70 anos e pessoas analfabetas.

Transporte coletivo e horário de votação

No Acre, o horário de votação mudou, por isso, os acreanos têm que votar das 6h às 15 horas, igualando a apuração ao horário de Brasília.

Com a mudança, o sistema de transporte público, em Rio Branco, também passou por alterações e vai começar a operar mais cedo. Os ônibus vão começar a circular ainda na madrugada, a partir das 3h30. Além disso, as passagens de volta serão totalmente gratuitas para os usuários que apresentarem o comprovante de votação. A frota é de mais de 90 veículos para atender a população. Proibido celulares e nas cabines de votação

De acordo com a determinação do TSE, na cabine de votação, está proíbido portar celular, máquina fotográfica, filmadoras e equipamentos de rádiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados. Estes aparelhos devem ser desligados e entregues aos mesários, juntamente com documento de identidade do eleitor. Para não esquecer do número dos seus candidatos, o eleitor pode entrar na cabine com a sua tradicional colinha de papel. Armas O porte de armas só será permitido aos integrantes das forças de segurança em serviço, e quando autorizados ou convocados pela autoridade eleitoral competente. Lei Seca Os juízes das nove zonas eleitorais do Acre expediram portarias que proíbem o consumo de bebidas alcóolicas, no âmbito do Estado, em bares, restaurantes, conveniências, lanchonetes, supermercados, mercearias e estabelecimentos similares, bem como em locais abertos ao público.