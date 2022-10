Nesta quinta, Zagallo ganhará estátua de cera no Museu da Seleção

Aos 91 anos, Velho Lobo estará presente à cerimônia na sede da CBF

Único a estar presente em quatro das cinco Copas do Mundo vencidas pelo Brasil, Mario Jorge Lobo Zagallo ganhará nesta quinta-feira uma estátua de cera no Museu da Seleção Brasileira.

Aos 91 anos, o Velho Lobo confirmou presença na cerimônia, às 11h, na sede da CBF. Além da estátua, o evento contará com diversos troféus conquistados pelo ídolo da seleção.

Zagallo foi bicampeão mundial com o Brasil nas Copas de 1958 (Suécia) e 1962 (Chile). Em 1970, no México, foi o técnico da seleção na conquista do tricampeonato mundial, tornando-se o primeiro a vencer o Mundial como jogador e treinador (feito até hoje repetido apenas pelo alemão Franz Beckenbauer e pelo francês Didier Deschamps).

Como coordenador técnico, Zagallo participou também da campanha do tetracampeonato mundial, em 1994 (Estados Unidos). Também foi treinador do Brasil em outros dois Mundiais (quarto colocado na Alemanha-1974 e vice-campeão na França-1998). Em 2006, no Mundial da Alemanha, esteve novamente ao lado do amigo Carlos Alberto Parreira como coordenador da seleção.

Zagallo 90 anos: as glórias, curiosidades e superstições do Velho Lobo, campeão mundial como jogador, treinador e supervisor