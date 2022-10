Nasce Maria Flor, segunda filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe: “Obrigada, Deus”

- Publicidade -

Nasceu na manhã deste sábado, 22 de outubro, a segunda filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, a pequena Maria Flor. Em suas redes sociais, a influenciadora digital fez questão de compartilhar uma foto mostrando que havia deixado marcado na sua pele o pezinho da menina.

Além disso, Virgínia Fonseca surgiu com a aparência cansada e explicou que ia dormir. A postagem foi feito pela gata às 07h09 da manhã. “Bom dia! Indo dormir agora, nossa princesa Florzinha chegou muito bem graças a Deus. Assim que acordar venho falar melhor com vocês. Cara de cansadinha, mas felicidade exalando”, disse ela.

A segunda filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe veio ao mundo em Goiânia. Segundo informações de Leo Dias, do Metrópoles, Maria Flor nasceu às 05h33 com 3.160 kg e 48 cm. A influenciadora digital e o cantor também são pais de Maria Alice, que está com pouco mais de um ano e quatro meses. A famosa e o bebê passam bem.

Além de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, outra pessoa que vem exalando felicidades com a chegada de mais uma netinha é justamente Pololiana Rocha. A esposa de Leonardo mostrou que estava cuidando de Maria Alice, enquanto a influenciadora digital estava na maternidade.

