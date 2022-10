‘Não precisamos mentir para mostrar o caráter do fujão’, diz Bolsonaro sobre Lula

Com apresentação de Eduardo Ribeiro, a entrevista tem uma hora de duração e é transmitida na televisão aberta e nas multiplataformas da emissora.

Essa é a segunda vez que o petista desiste de participar de debates no segundo turno. Na última sexta, em pool de emissoras de televisão, rádio e internet, o candidato já havia se ausentado. Na ocasião, o debate também foi substituído por uma entrevista com apenas o candidato do PL.