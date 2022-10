“Não é problema seu”: atitude de Galisteu é o que mais Deolane odeia

Na noite que entrou para a história dos realities no Brasil com a dupla expulsão em A Fazenda 14, outro grande momento foi o embate ao vivo entre Adriane Galisteu e Deolane Bezerra, onde a apresentadora finalmente mostrou quem é que “manda” no recinto. Ao ver a doutora interromper Thomaz Costa, Galisteu fez a alegria da internet ao proferir um sonoro “não é problema seu, Deolane”. Já a advogada, incomodada por ocupar a posição que mais odeia — que é sentada e calada –, tentou reverter a situação ao voltar para a sede e contar para seu grupo que não acatou a ordem de Galisteu.

Como os leitores da coluna LeoDias bem sabem, a nossa história se funde com a de Deolane desde que ela se tornou uma das maiores personalidades midiáticas do nosso país. Sua projeção, gostem ou não, se deu por aqui. A personalidade de Deolane Bezerra já foi explorada neste espaço nas mais diferentes formas e, é claro, sabemos o quão é díficil para ela estar numa posição não tão favorável, sendo obrigada a ficar quieta.

As expressões corporais de Deolane no banquinho, principalmente o balançar das pernas e o desdém estampado no rosto, com caretas e olho virado quando Galisteu ou seus adversários falavam algo, foram claras ações de quem não aceita ser submetida a uma situação que foge do seu controle, ou, que configure certa “inferioridade”.

Deolane, como já mencionado acima, odeia receber ordens. Agir com desdém foi uma das saídas encontradas por ela para mostrar que, se saísse ou ficasse, nada a afetaria, pois a vida boa que tem aqui fora está acima de qualquer outra coisa.