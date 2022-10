“Não assisto o filme há 20 anos” relembra o protagonista do filme Henry Thomas

Como o filme “E.T. O Extraterrestre” comemora seu 40º aniversário, o ator Henry Thomas, que estrelou como Elliott no longa, está refletindo sobre o filme e a fama que veio com ele.

Thomas falou esta semana quando uma versão 4K Ultra HD atualizada do filme foi lançada. A versão inclui 45 minutos de novas imagens bônus do clássico dirigido por Steven Spielberg.

Inicialmente, disse Thomas, ele não entendeu o pequeno alienígena que veio morar na casa de Elliott.

“Eu me lembro quando criança, sabe, eu gostava muito de ‘Star Wars’ e ‘Indiana Jones’, lembrou Thomas. “Recebi um roteiro e li e pensei, não há luta a laser? Não há naves estelares, nem batalhas, nem lutas?” “Mas funciona. Funciona de alguma forma”, disse ele.

Até que ele realmente viu E.T. no set, Thomas disse que achava que “esse cara com um dedo que pode te curar” era um conceito bobo. Isso mudou quando a produção começou, disse o ator, porque Spielberg tornou tudo tão incrível.

“Ele foi capaz de falar comigo e fazer você eu me sentir como um colega e não me sentir como se estivesse sendo rebaixado, o que é importante quando você é criança”, disse Thomas. “Especialmente quando você é uma criança em um mundo adulto, em um trabalho adulto.”

Embora Thomas não tenha assistido “E.T.” nos últimos 20 anos (ele disse que não gosta de se ver na tela), ele entende por que o filme teve tanto sucesso.

“Isso fala de nossa compaixão humana universal”, disse ele. “E todos nós temos isso. Todos nós temos o nutridor dentro de nós, certo? Então eu acho que fala isso. Isso nos traz de volta a sermos jovens.”

Thomas disse que ainda é reconhecido como o garoto de “E.T.” mas não se importa. Era mais difícil quando ele era criança, um choque para o sistema quando estranhos em todo o mundo começaram a dizer olá.

“De repente, eu não era mais anônimo. E era uma sensação estranha quando menino”, lembrou Thomas. “Havia um livro chamado ‘Nunca Fale com Estranhos’, e era sobre não falar com estranhos, não falar com pessoas estranhas que você não conhece e, a menos que seus pais ou sua família os conheçam, não falar com eles, e então todo mundo está falando comigo.”

Depois que ele superou o choque inicial da fama, ele aprendeu que “E.T.” e o diretor do filme, foram maravilhosos de se associar.

“Imagino que se fosse um filme ruim que fosse universalmente criticado, não estaríamos falando sobre isso agora, 40 anos depois”, disse Thomas. “Mas também as pessoas, quando me reconhecem, me associam a esse grande personagem, esse tipo de garoto legal e rebelde, e isso é ótimo.”

Além das imagens nunca antes vistas do filme, outros bônus no novo lançamento incluem uma retrospectiva do filme, junto com “TCM Classic Film Festival: Uma noite com Steven Spielberg”. Há também entrevistas do elenco e da equipe e uma conversa com o compositor John Williams sobre a famosa trilha sonora do filme.

Thomas disse que reconhece o quão especial “E.T.” é.

“É uma coisa rara e única de se fazer parte, e eu aprecio muito mais agora porque sei o quão raro é ter sucesso nesta indústria”, disse ele. “A maioria dos filmes vem e vai em alguns anos e ninguém se lembra deles. Este ficou por aqui”.

Fonte/ CNN BRASIL