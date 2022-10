Na zona rural de Brasiléia, trator cai de rampa e roda esmaga cabeça de trabalhador

- Publicidade -

João Paulo Kolanco da Silva, de 29 anos, teve sua vida interrompida na manhã desta sexta-feira, 28, enquanto trabalhava em um, lava jato, localizado no km 77, da BR-317, na zona rural, no interior do Acre.

A vítima era funcionário do estabelecimento e estaria lavando um trator agrícola, quando uma das rodas da máquina derrapou da rampa (dique), e atingiu o trabalhador, esmagando seu crânio. No momento do acidente, João Paulo estava fazendo a limpeza na parte de baixo do trator. Após o ocorrido, a vítima teve morte instantânea, vindo a óbito no local.

A ocorrência foi comunicada às autoridades de Brasiléia e Assis Brasil, já que o local que aconteceu a tragédia está nos limites do município. A polícia militar e os socorristas foram solicitados, para dar apoio aos procedimentos de praxe. A causa da morte do rapaz foi registrada como acidente de trabalho, porém, posteriormente, será analisada todos os fatos e fatores que ocasionaram a fatalidade.

O Corpo de João Paulo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal – IML de Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos, e, em seguida, será liberado para a família.