Na web: Vendedora ambulante acusa Juh Vellegas de destruir seu meio de sustento; influencer nega

- Publicidade -

A influenciadora Juliana Vellegas tem sido alvo de uma polêmica que tomou as redes sociais nos últimos dois dias.

A autônoma identificada como Terezinha, acusa a influencer e empresária, de agir de forma cruel com ela, tirando-a do lugar onde mantinha uma barraquinha de vendas.

O terreno onde ficava a barraca de Terezinha, pertence ao ‘Bolos do Cerrado’, que pertence à família de Juh Vellegas, como é conhecida a influencer.

“Eu vivo disso aqui, a Juh Vellegas não precisa tirar minha barraca do canto, eu vivo disso aqui. Ela é convarde e gosta de dizer na internet que é boazinha”, frisou.

Veja os vídeos:

Juliana Vellegas se pronunciou e afirmou que as decisões do Bolo do Cerrado são tomadas pelo marido dela que teria avisado a senhora em questão.

“Ela foi avisada há dois anos. Se a gente fosse ruim não teria deixado ela usar a frente do nosso terrenos por dois anos”, frisou.

Fonte/ Folha do Acre