Na reta final da campanha, Luciano Hang, dono da Havan, doa R$ 1 milhão para Bolsonaro

Hang é um dos apoiadores mais fiéis de Bolsonaro e tem estado ao seu lado desde a campanha de 2018. O empresário catarinense esteve com o presidente até mesmo nas comemorações de 7 de Setembro. Procurado, o empresário disse que está fazendo sua parte: “Estamos vivendo um momento muito importante para o nosso país”, disse, em nota.

Até aqui, ainda de acordo com dados públicos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o maior doador pessoa física de Bolsonaro é Fabiano Zettel, advogado e pastor evangélico que colocou no caixa da campanha de Bolsonaro R$ 3 milhões.

Na sequência está o dono da Localiza, Salim Mattar, que participou do governo no início do mandato, à frente da Secretaria de Desestatização. O agropecuarista Hugo de Carvalho, que é cunhado do ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi, colocou R$ 1,2 milhão na campanha de Bolsonaro, também de acordo com os dados do TSE.