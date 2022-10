Na Paraíba, foragido da Justiça do Acre recebe balaço e vai preso por tráfico de droga

- Publicidade -

Um foragido da Justiça do Acre foi preso em João Pessoa, capital da Paraíba (PB), durante uma ação integrada das polícias Civil (PC-PB) e Rodoviária Federal (PRF), ocorrida na última quinta-feira (20). O homem, considerado de alta periculosidade, e que não teve as iniciais reveladas foi surpreendido no seu “local de trabalho”, um laboratório de drogas numa região periférica da cidade.

O foragido tem processo judicial por envolvimento com organização criminosa no Acre, de acordo com a Polícia. Na abordagem de quinta-feira, que ocorreu numa casa localizada no bairro Torre, o homem fazia o processo de multiplicação de entorpecentes. Após a presença dos policiais, o suspeito teria iniciado um confronto com os homens da lei.

A polícia reagiu aos insultos, agiu rápido no trabalho da prisão do suspeito que recebeu um balaço na perna e foi encaminhado para o Hospital do Trauma, da cidade, sob custódia. Dentro da casa do bandido, além da droga, a Polícia encontrou diversas munições e documentos falsos que estavam sendo usados supostamente por organização criminosa para prática de outros crimes naquele estado.

O caso segue em investigação na Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio da Capital (DCCPAT) e o acusado após liberação médica vai ser encaminhado para o presídio e ficará à disposição da justiça.

AcreNews