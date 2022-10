Na Noruega, homem é absolvido após 21 anos de prisão por abuso e duplo homicídio

Promotores da Noruega absolveram nesta sexta-feira (21) um homem que cumpriu quase 21 anos de prisão pelo estupro e assassinato de duas meninas. O caso teve grande repercussão no país e tende a se tornar um dos piores erros judiciais da história da Noruega.

Viggo Kristiansen, que sempre defendeu sua inocência, foi condenado em duas instâncias, em 2001 e 2002, à pena mais longa da época, 21 anos de prisão com possibilidade de extensão, pelo estupro e assassinato de Stine Sofie Sorstrønen, de 8 anos, e Lena Sløgedal Paulsen, de 10.

As duas meninas foram encontradas mortas em maio de 2000 depois de terem tomado banho em um lago em uma área de mata no sul do país. O caso teve um impacto profundo na Noruega.

A reabertura do caso no ano passado desacreditou o depoimento do corréu Jan Helge Andersen, que pôs em dúvida Viggo Kristiansen, enfraqueceu as evidências de DNA e revelou que o telefone de Kristiansen estava bem distante da cena do crime no suposto momento dos fatos.

“O caso teve consequências profundamente trágicas, em particular para o Sr. Kristiansen, que cumpriu mais de 20 anos de prisão e foi privado de grande parte da vida e do [convívio com] pessoas próximas a ele”, disse o procurador-geral Jørn Sigurd Mauud durante uma entrevista coletiva nesta sexta-feira.

“É por isso que quero, em nome da promotoria, pedir desculpas sinceras pela injustiça que foi cometida”, disse ele.

A Direção Geral de Polícia e o distrito policial que realizou a investigação também se desculparam.

A mídia norueguesa vê neste caso “um dos mais graves erros judiciários” da história moderna do país, se não o mais grave.

Kristiansen, que foi libertado da prisão no ano passado e atualmente tem 43 anos, poderá reivindicar mais de 3 milhões de dólares em reparações financeiras do Estado, segundo o advogado dele.

A absolvição ainda não foi formalmente pronunciada por um tribunal, mas não deixa margem para dúvidas.

“Se o tribunal de apelação pronunciar a absolvição, será um dos maiores escândalos judiciais da história recente da Noruega”, disse a ministra da Justiça, Emilie Enger Mehl.

Também fazendo um pedido de desculpa sujeito a uma decisão final do tribunal, ela anunciou a criação de um comitê de investigação independente para esclarecer as deficiências que levaram à condenação de Kristiansen.

Andersen, que recebeu uma sentença menos severa de prisão (19 anos) por colaborar com os investigadores, será submetido a novas investigações, disse o procurador-geral.

