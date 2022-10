Na mira de clubes brasileiros, Suárez se despede do Nacional

- Publicidade -

O Nacional conquista seu 49º titulo do campeonato uruguaio, esse é o terceiro da carreira de Luiz Suárez. O atacante foi campeão duas vezes no início de sua carreira, antes de ir para Europa e acumula grandes títulos, considerado ídolo por clubes como Barcelona e Liverpool.

Após 3 meses no clube, Suárez anunciou no último domingo (30) que não ira permanecer na equipe que lhe revelou. Na partida, o Nacional venceu o Liverpool-UR, por 4 x 1, com dois gols de Luizito, que consagrou o título nacional.

Ao todo foram 17 partidas, marcando 8 gols e distribuindo 3 assistências. Sendo uma peça fundamental para a conquistar o troféu. “Gratidão total ao torcedor pelo carinho desde que cheguei até hoje, que estou saindo”- Disse Suárez

O provavelmente destino

Com 35 anos, o atacante ainda não revelou seu verdadeiro destino, cotado por muito para atuar em clubes brasileiros como Corinthians, Botafogo e Atlético-MG. Todavia, a impressa uruguaia diz que irá para os Estados Unidos

Quando estava na Europa, Suárez era especulado no Inter de Miami, mas a equipe mais forte para ter o uruguaio em 2023 é o Los Angeles Galaxy, ex-time em que Ibrahimovic atuou. A MLS era uma das opções, mas retornar ao Nacional foi a escolha.

“Foi uma noite maravilhosa e acho que não só o torcedor do Nacional, mas também o povo do futebol uruguaio gostou de ter um jogador que vem da Europa com a mentalidade de mostrar que ainda está ativo. Me sinto feliz e orgulhoso por ter tomado a decisão certa, essas decisões sempre fazem você duvidar, mas hoje comemorar com nosso povo e família não tem preço”

Agora, o atleta irá focar em treinar para a Copa Do Mundo no Catar, sendo a última copa que Suárez irá jogar. Vale lembrar que o jogador é o maior artilheiro da seleção uruguaia.