NA MADRUGADA: Três bandidos armados de martelos quebram vidraça de farmácia e roubam fraldas

Na madrugada desta sexta-feira, 14, três homens encapuzados que estavam em um carro de cor preta, foram flagrados por câmeras de segurança ao atacarem uma Farmácia, localizada no bairro João Eduardo, região da Baixada, onde dois deles desceram do carro armados com martelos, o comparsa que estava na direção do veículo permaneceu dentro dele, enquanto os outros dois se aproximam da vidraça e a quebram usando os martelos.

Em seguida saem abraçados com vários pacotes de fraldas descartáveis e correm em direção ao veículo onde os pacotes de fraldas são deixados.

Os criminosos pretendiam retornar para pegar mais fraldas, mas uma viatura da Polícia Militar passou na hora e suspeitou da presença do veículo.

As câmeras de segurança registram o momento que dois assaltantes conseguem sair do carro abandonando o comparsa e o produto do roubo.

O motorista do carro identificado pelo nome de Isaías, ainda tentou arrancar com o carro, mas foi interceptado por uma guarnição da Polícia Militar, que o deteve e juntamente com o produto do roubo foi encaminhado para a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA.