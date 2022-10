Na Hora H: Risos após brochada levou homem a matar mulher e confessar para a irmã

O homem de 44 anos procurado pela Polícia Militar após matar uma mulher de 51 anos e contar para a própria irmã em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, teria cometido o crime após ficar nervoso com brincadeiras durante o ato sexual. A vítima teria zombado e feito brincadeiras com o fato da impotência sexual dele, que não conseguiu “comparecer na hora H”.

A irmã do suspeito chamou a polícia depois de que ele a procurou e disse que tinha “feito merda” e que golpeou uma mulher. Ele ainda disse que “provavelmente estava morta”. O próprio suspeito contou à irmã que a vítima “riu dele por ter brochado”. Como ele não conseguiu se excitar, a mulher “ficou debochando e rindo”, ele alegou que se exacerbou e deu duas facadas na parceira.

Um dos golpes atingiu a altura do peito e, o outro, atingiu o pescoço da mulher. À irmã, o homem apontou como causa da impotência o consumo de cocaína momentos antes do ato sexual. Eles voltaram à cena do crime e viram a mulher morta. Quando suspeitou que a irmã chamaria a polícia, o homem fugiu e continua sendo procurado.

A irmã continuou na casa do autor até a chegada da polícia. A vítima foi encontrada na cama de barriga para cima, com os dois ferimentos causados pela faca, que estava ao lado do corpo. O rabecão da Polícia Civil levou o corpo até o Instituto Médico Legal. Apesar das diligências, o suspeito ainda não tinha sido encontrado até a manhã desta terça-feira (18).