Na Globo, Vale a Pena Ver de Novo trás de volta as telas, o grande sucesso de audiência ‘O Rei do gado’

A Globo definiu a data de estreia da quarta exibição de O Rei do Gado (1996), que retornará no Vale a Pena Ver de Novo após o fim da reapresentação de A Favorita (2008). O primeiro capítulo irá ao ar em 7 de novembro. Na semana inicial de exibição, o horário será dividido entre o fim da saga de Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Claudia Raia) e o início da história da família Mezenga.

A divulgação da data começou em algumas afiliadas da emissora, como a TV Bahia, de Salvador. Na estreia, o folhetim de Benedito Ruy Barbosa irá ao ar primeiro no Vale a Pena por volta das 17h10, com um capítulo de duração mais curta. Depois, as cenas finais de A Favorita ficaram uma hora no ar.

A escalação de O Rei do Gado aconteceu por causa da repercussão e audiência que a remake de Pantanal, finalizada no início do mês no horário nobre da emissora, conseguiu. O objetivo é atender parte do público que deseja ver tramas.

O Rei do Gado conta a história do pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) com a boia-fria Luana (Patrícia Pillar), ambos descendentes de duas famílias de imigrantes italianos rivais, os Mezenga e os Berdinazi. Eles fizeram fortuna no Brasil com criação de gado e plantações de café, respectivamente.

A novela, dividida em duas fases, levantou um debate sobre a luta por posse de terra que ultrapassou o universo ficcional e ganhou repercussão na mídia e na sociedade em geral. A segunda fase narra a trajetória de Bruno Berdinazi Mezenga (Antonio Fagundes), nome que recebeu em homenagem ao tio morto na Segunda Guerra, conhecido por todos como o rei do gado.

Com as referências do do pai, escolheu o sobrenome Mezenga para sua assinatura, deixando de lado o Berdinazi e a história de sua família materna.

