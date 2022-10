Na fronteira, PM apreende armas de fogo e captura foragido

Os policiais militares que atuam na região de fronteira, Brasileia e Epitaciolândia, apreenderam na segunda-feira, 17, em Epitaciolândia duas armas de fogo em ocorrências. Na região de Brasileia um foragido foi capturado.

Os militares apreenderam arma de fogo na zona rural de Epitaciolândia, após receberem uma denúncia de que um homem armado estava intimidando os moradores na localidade utilizando uma arma de fogo.

Com base nas características informadas, os policiais foram ao local e encontraram o indivíduo que afirmou ter adquirido uma arma (revólver) para se protejer, porém não possuía o registro.

Ainda em Epitaciolândia, na travessa Bela Vista, militares apreenderam uma arma de fogo com um indivíduo monitorado pelo sistema prisional. Os militares receberam informações que o envolvido andava armado, e, após patrulhamento, conseguiram avistar o homem. Nas buscas foi encontrado no baú de sua motocicleta uma arma de fogo (revólver).

Já em Brasileia, um foragido do sistema prisional foi capturado após uma abordagem. Os militares perceberam o nervosismo do suspeito e ao realizar consulta nominal foi constatado um mandado de prisão em desfavor do indivíduo.

Os militares encaminharam as ocorrências para a delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis aos fatos.

Assessoria de Comunicação da PMAC