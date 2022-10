Na capital; Rio Acre volta a registrar menor cota da história

Com isso, no mês, o acumulado ficou em 78 mm, sendo que o esperado era de 95,5 milímetros. Após a chuva, o nível do Rio Acre subiu 10 centímetros.

Ainda conforme dados do órgão municipal, os principais afluentes do Rio Acre estão com os níveis baixos também. A exemplo do Rio Espalha que está com 30 centímetros e o Riozinho do Rola com apenas 74 centímetros.