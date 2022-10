Na capital, Rio Acre sobe 15 centímetros e sai da cota mínima após forte chuva

- Publicidade -

O Rio Acre amanheceu nesta segunda-feira, 3, com o nível da água em 1,40 metro por conta da chuva do final de domingo. A pancada de 27,6 milímetros fez com que o rio subisse 15 centímetros e saísse da menor cota histórica registrada, segundo dados da Defesa Civil municipal.

O Rio Acre vem batendo marcas históricas desde o dia 11 de setembro, com 1,29 metro. O nível decaiu na última semana do mês, com 1,27 e 1,26 nos dias 28 e 29. E nesse domingo, 2 de outubro, o rio chegou a 1,25 mas a situação foi aliviada nesta segunda-feira, devido o chuva da noite anterior.

Segundo a Defesa Civil Municipal, tem a probabilidade de chover no estado durante toda a semana. A expectativa é que as previsões aconteçam para que o nível do rio aumente e a seca seja amenizada.

Apesar do aumento, a marca ainda é considerada muito baixa. De acordo com o Coronel Cláudio Falcão, chefe da Defesa Civil, a melhoria da situação poderá ser considerada somente quando o rio ultrapassar 2,69 metros, mais de um metro acima do registrado no dia de hoje.

A seca deste ano é considerada a pior dos últimos 52 anos de registros do Rio Acre. A situação agrava os problemas ambientais, econômicos, da saúde e de saneamento.