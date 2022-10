Musa do OnlyFans e ex PM de SC entra na disputa ‘Bela da Copa’ e afirma “troquei farda por biquíni”

Ela concedeu uma entrevista depois de um novo ensaio fotográfico onde descartou a possibilidade de voltar à PM, além de falar desse projeto onde vai representar a Alemanha, segundo ela, devido às suas “origens alemãs”.

“Troquei de vez a farda por biquíni”, garante aos risos. “Acredito que tudo é ciclo, me realizei quando entrei na polícia, mas não quero voltar. Me libertei quando assumi meu lado sexy e exibicionista, e isso me deixou ainda mais poderosa e motivada para tudo. A Tati de antes, recatada e presa a padrões e regras, não existe mais. E não me importo com rótulos e com o que vão pensar. Agora quero ser vista como uma sex symbol”, explicou.

Estreante em concurso de beleza, Tati diz que topou o convite para viver novas experiências, conhecer outras modelos e se divertir.

Vítima de bullying na adolescência por sua aparência, ela comemora o fato de estar entre as torcedoras mais bonitas do mundo.

A modelo ainda confirmou o lançamento de novo conteúdo na plataforma OnlyFans. Nela, os usuários contam com facilidades no pagamento e mais recursos de interação.

“Estou investindo alto nisso porque é meu futuro. Me encontrei nisso e não quero parar tão cedo. E para comemorar, lancei a assinatura promocional a R$ 5 por mês. É uma estratégia bem ousada”, conta.

Criadora de conteúdo, DJ e advogada

Para quem pensa que Tati Weg foi “apenas” policial militar, se engana. Ela até fez a lembrança aquela época em que foi PM, em uma publicação no Instagram.

Além de policial, Tati é criadora de conteúdo, é advogada e DJ. Na publicação em que relembrou seu tempo de “farda”, ela escreveu o seguinte:

“Para quem sempre pede uma foto fardada… Só consegui essa fotografando o porta retrato da minha mãe. Nessa época, celular só fazia ligação”, brincou.

Fonte/ Portal ndmais.com