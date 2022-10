Mulher tem prejuízo de R$ 40 mil após cair em golpe de cartomante

Uma mulher de 41 anos foi vítima de um golpe de uma falsa cartomante em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Ela teve um prejuízo de cerca de R$ 40 mil depois que acreditou que a suposta profissional, que diz revelar o futuro por meio de cartas, prometeu abrir “os caminhos dela”. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito para apurar o caso.

A vítima conheceu a cartomante pela internet. Ela chegou a fazer uma consulta online no dia 14 de outubro, o atendimento custou R$ 177. De acordo com o boletim de ocorrência, a profissional teria dito à vítima que “seus caminhos estavam todos travados, em todos os aspectos de sua vida (financeiro, amoroso e familiar)”. Para isso, a mulher deveria transferir um valor de R$ 3,8 mil, via PIX, para que ela pudesse “abrir seus caminhos”. O valor foi pago logo após a consulta.

No dia seguinte, a falsa profissional entrou em contato com a mulher e exigiu uma quantia de R$ 18,9 mil para dar continuidade aos “trabalhos de libertação dos caminhos” da vítima. A transferência foi feita logo após o contato e, no mesmo dia, a cartomante voltou a exigir o depósito de mais R$ 16,7 mil . O pagamento também foi realizado.

Horas depois deste segundo pagamento, a falsa profissional fez contato com a mulher e pediu mais R$ 19,5 mil. No entanto, a transferência não foi feita, já que a vítima não tinha mais saldo em sua conta bancária. Conforme o boletim de ocorrência, todos os depósitos totalizaram o valor de R$39.577.

Em depoimento aos policiais, a vítima disse que chegou até a cartomante por curiosidade e que gostaria de saber mais sobre a sua vida. O caso foi registrado em um boletim de ocorrência e será investigado pela Polícia Civil como estelionato. Até o momento, ninguém foi preso.