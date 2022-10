Mulher reage a roubo e atropela casal de assaltantes

- Publicidade -

Uma mulher de 22 anos, atropelou um casal de assaltantes na noite desta quarta-feira (26/10), após reagir a um assalto na rua Algodoeiro, bairro Eletronorte, zona sul de Porto Velho.

De acordo com informações obtidas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, a vítima estava atravessando a rua, indo em direção ao seu veículo, quando foi abordada por um casal de assaltantes em uma motocicleta modelo Honda Biz, de cor vermelha.

O homem exigiu que ela entregasse o celular, em seguida, fugiu com a comparsa. A vítima então, entrou no carro e seguiu o casal criminoso.

Já no cruzamento da Estrada do Areia Branca com rua Carpa, a vítima atropelou os assaltantes batendo na motocicleta deles. Porém, o casal fugiu deixando a moto abandonada no local.

A Polícia Militar foi acionada, e quando chegaram no local realizou uma consulta veicular, mas o veículo não possui restrição de roubo/furto. Como os policiais não conseguiram localizar o proprietário da motocicleta, a mesma foi apreendida e levada para central de Flagrantes.