Mulher que desapareceu junto com o filho  é encontrada morta

O corpo de Cibele Pinheiro de Souza, de 41 anos, que desapareceu junto com o filho, no dia 10 de outubro foi encontrado dentro de sacos de nylon, amarrados com fios, no sábado (22). De acordo com a Polícia Civil de Ipiaú, o corpo da vítima foi deixado no entroncamento de Aiquara, próximo da BA-650, que liga o distrito do Japomirim à cidade de Itagibá, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Departamento de Polícia Técnica da região, o pai da vítima foi ao local e reconheceu o corpo da filha.

O filho de Cibele, Cleuber Souza de Oliveira, de 18 anos, também foi encontrado morto, dentro de uma cova rasa, no dia 13 de outubro, na zona rural de Ipiaú. Através de pertences do jovem, como sandálias e boné, familiares confirmaram que o corpo encontrado era de Cleuber.

No dia 14 de outubro, um homem foi preso suspeito de envolvimento na morte do jovem. De acordo com a Polícia Civil da região, o homem preso nesta sexta é mototaxista e teria conduzido a vítima para ser executada por traficantes. Com o suspeito foram apreendidos drogas, celular e dinheiro. O caso é investigado pela Polícia Civil.